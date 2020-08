Stade Brestois Mercato : Signature imminente d'un défenseur

A un an de l’échéance de son contrat, Brendan Chardonnet est parti pour prolonger avec le Stade Brestois. Le défenseur central a assuré que la prolongation de son contrat était proche.

Brendan Chardonnet va prolonger avec le Stade Brestois

L’arrivée de Christophe Hérelle n’aura pas d’incidence sur l’avenir de Brendan Chardonnet avec le Stade Brestois. Interrogé par Ouest France, le défenseur central a révélé qu’il était proche de signer un nouveau contrat avec le SB29. « On a eu une discussion avec Greg (Lorenzi) qui est venu vers moi pour me dire qu’il voulait me prolonger. Aujourd’hui, c’est fait à 99 %. Il ne manque que la signature sur le contrat », a assuré le joueur à qui il reste un an de contrat. Le défenseur âgé de 25 ans devrait rempiler pour trois saisons avec Brest. Il sera alors le cinquième brestois à prolonger après Ludovic Baal, Gautier Larsonneur, Hugo Magnetti et Hianga’a Mbock.

Urgence signalée pour le SB29

La prolongation de Chardonnet est loin d’être une surprise. Le Stade Brestois ne dispose actuellement que de deux défenseurs centraux. Le SB29 a enregistré le départ de Jean-Charles Castelletto parti au FC Nantes. Olivier Dall’Oglio devra également faire sans Denys Bain pendant une longue période. Le défenseur de 27 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Raison pour laquelle à côté de la prolongation de Chardonnet, le Stade Brestois attend Christophe Hérelle. Selon Loïc Tanzi de RMC Sport, le défenseur niçois devrait signer un contrat de 4 ans avec la Team Pirate. Le montant de son transfert est estimé à 5 millions d’euros.