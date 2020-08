OL Mercato : Une confirmation tombe pour Bertrand Traoré

Au vu de ses performances ces derniers mois, Bertrand Traoré ne devrait pas être retenu par l’OL cet été. Pour L’Equipe, le Burkinabé fait partie des trois flops que Lyon désire vendre au mercato.

Bientôt la fin entre Bertrand Traoré et l’OL ?

Trois ans après sa signature à l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré devrait quitter le club rhodanien cet été. Le quotidien sportif révèle ce vendredi que la direction lyonnaise envisage de se séparer de l’attaquant burkinabé. L’ancien de l’Ajax Amsterdam affiche un niveau de performances en deçà de celui attendu. Le joueur de 24 ans enregistre à nouveau un bilan famélique avec Lyon cette saison. Il n’a inscrit que 4 buts et délivré 5 passes décisives en 34 apparitions. Et le journal indique que le Burkinabé ne fait plus l’unanimité chez les supporters lyonnais. Autant de facteurs qui devraient déboucher à un départ de Traoré de Lyon.

Deux autres indésirables identifiés à Lyon

Comme Bertrand Traoré, l’OL ne compte pas retenir deux autres flops. La même source assure que Rudi Garcia ne compte plus sur deux latéraux. Recruté en provenance du LOSC l’été dernier, Youssouf Koné n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Outre ses prestations ternes, le Malien a longtemps été écarté des terrains. Touché à la cheville, l’ancien lillois n’a plus disputé de matches depuis décembre. La direction lyonnaise compte désormais sur le jeune Melvin Bard (retenu en Ligue des Champions) pour faire oublier Koné. A un an de l’expiration de son contrat, Kenny Tete sera lui aussi libéré en cas d’offre. Le Néerlandais n’est que le troisième dans la hiérarchie au poste de latéral droit. Il est devancé par Léo Dubois et sa doublure Rafael.