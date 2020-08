PSG : Kylian Mbappé titulaire contre Atalanta Bergame ?

Kylian Mbappé sera-t-il disponible pour affronter l’Atalanta Bergame le 12 août ? C’est la grosse interrogation au PSG, avant le quart de finale décisif de la Ligue des Champions. Le journal Le Parisien évoque une possible disponibilité de l’attaquant.

Décision pour Kylian Mbappé à Faro

Dans un point médical publié mercredi sur les blessures de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Layvin Kurzawa, le PSG déclarait que le premier « continue son protocole de reprise comme prévu ». Le club de la capitale a précisé ensuite que l’attaquant parisien « a repris la course sans ballon, à l’entraînement ». La situation du buteur du Paris Saint-Germain est donc toujours floue. Même Thomas Tuchel ne sait pas si ce dernier sera disponible contre l’Atalanta Bergame, mercredi prochain. Le quotidien de la capitale annonce pourtant une possible titularisation de Kylian Mbappé. « Si l’attaquant français se teste sans douleur, il aura de grandes chances de débuter au stade de la Luz (Lisbonne) », a-t-il annoncé. En effet, le PSG sera en mini-stage à Faro (au sud du Portugal), ce week-end. Et c’est lors de ce regroupement que le staff médical évaluera l’état de forme du N°7 des Rouge et Bleu. Thomas Tuchel ne prendra pas de risque pour le meilleur buteur de son équipe. Si ce dernier n’est pas opérationnel pour l’Atalanta, il est fort probable qu’il soit rétabli pour la demi-finale prévue le 18 août. « S’il y a le moindre doute lors du test de Kylian Mbappé, « il laissera sa place à Pablo Sarabia », a indiqué le média francilien.

L'attaquant blessé sur la feuille de match de Tuchel ?

Le joueur de 21 ans a été blessé lors de la finale de la coupe de France contre l’ASSE, le 24 juillet. Victime d’un tacle appuyé de Loïc Perrin, il a contracté une entorse à la cheville droite. Deux semaines après, c’est toujours l’incertitude sur sa présence face à La Dea. Contrairement à son confrère, L'Équipe indique « qu'il a de très grandes chances que Kylian Mbappé figure sur la feuille de match, mais il ne sera pas en mesure de participer à l’intégralité du quart de finale ». En d'autres termes, le buteur parisien serait sur le banc de touche, mais pourrait faire son entrée en jeu, en fonction du résultat sur le terrain.