RC Lens : Après Cheick Traoré, grosse tuile pour Charles Boli

Le RC Lens ne pourra pas compter sur Charles Boli pour démarrer la Ligue 1, le 23 août contre l’OGC Nice. Blessé cette semaine lors d’un match amical, il a été opéré ce vendredi. L’ailier gauche sera indisponible plusieurs mois.

RC Lens : Charles Boli opéré et absent deux à trois mois

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le RC Lens. À la suite de Cheick Traoré, victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du match amical face au KRC Genk, Charles Boli s’est blessé contre l’Union Saint-Gilloise (1-3), toujours en match de préparation, mercredi. Il a été victime d’une lésion profonde tendino-musculaire de l’ischio jambier contre le club belge. Dans un communiqué médical, le Racing Club a informé que le joueur de 22 ans « a été opéré ce vendredi et que l’intervention s’est bien passée ». La durée de l’absence du Franco-Ivoirien est estimée entre deux et trois mois. Pour rappel, Cheick Traoré a été opéré aussi et ne rejouera pas avant trois mois.

Qui est Charles Boli ?

Charles Boli est né à Dundee en Écosse. Son père, Roger Boli, est le frère de l’ex-défenseur de l’OM et des Tricolores, Basile Boli. Il est également une ancienne gloire du RC Lens. Roger Boli avait été meilleur buteur du championnat français sous les couleurs Sang et Or, à l’issue de la saison 1993-1994. Il avait inscrit 20 buts. Quant à Charles Boli, il a fait ses débuts au CS Avion (2005-2009), avant d’intégrer l’académie des Lensois où il a passé dix ans (2009-2019). Il a signé son premier contrat professionnel le 16 mai 2019, et a joué son premier match pro en Coupe de la Ligue, face à l’ES Troyes (2-1), en août 2019. La saison dernière, le joueur blessé a disputé 10 matchs en Ligue 2 et a été titulaire 6 fois. Le cousin de Yannick Boli (ex-PSG) et frère de Kévin Boli et Yohan Boli (tous footballeurs) est lié au Racing Club jusqu’en juin 2024.