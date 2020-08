Stade Rennais : Un défenseur de Chelsea dans le viseur

À la recherche de défenseurs centraux, le Stade Rennais tente un gros coup pour se renforcer. Un défenseur central de Chelsea est dans le collimateur de Florian Maurice.

Le Stade Rennais tente le coup Fikayo Tomori

Le Stade Rennais est qualifié pour la Ligue des Champions 2020-2021. Le club breton a nommé Florian Maurice au poste de directeur sportif. Et l’ancien patron du recrutement à l’OL a sorti son carnet d’adresses pour renforcer l’équipe de Julien Stephan. D’après les informations de L’Équipe, il a entamé des démarches pour faire venir Fikayo Tomori à Rennes. Une piste évidemment très ambitieuse, car ce dernier est un international anglais qui compte dans la rotation de la défense de Chelsea. L’arrière axial droit de 22 ans a été impressionnant lors des 15 apparitions en Premier League la saison dernière. Il a ainsi réussi à taper dans l’oeil de plusieurs recruteurs. Le Stade Rennais est donc face à de gros concurrents sur la piste Fikayo Tomori. Le quotidien sportif le confirme d’ailleurs. « Le dossier s'annonce compliqué compte tenu de la concurrence. Le marché des centraux de ce niveau n'est pas dense cet été », a-t-il expliqué. Néanmoins, le Stade Rennais se tient prêt à rivaliser pour s’offrir les services du puissant défenseur (1,84 m pour 75 kg). La source croit savoir que le SRFC « veut jouer sa carte à fond » et a noué un premier contact avec les concernés.

Fikayo Tomori prêté par Chelsea au SRFC ?

Notons que les Rennais songent plus à un prêt de Fikayo Tomori, son coût pouvant être un obstacle. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 16 M€, mais le club anglais pourrait en demander plus pour le natif du Canada. Le représentant français en C1 est d’ailleurs sur d’autres pistes, dont celle menant vers Benoit Badiashile (AS Monaco, 19 ans) et Nayef Aguerd (Dijon FCO, 24 ans). Il faut rappeler que le nom du défenseur Britanno-Canadien avait été associé au PSG et à l’OM en 2017. À cette époque, Chelsea ne comptait pas encore sur lui, mais lui avait permis de glaner du temps de jeu en Championship (D2 anglaise). C’est ainsi qu'il avait été prêté successivement à Brighton (2016-2017), Hull City (2017-2018) et Derby County (2018-2019).