ASSE Mercato : Comment Puel a convaincu Yvan Neyou de signer

Yvan Neyou est prêté cette saison par Braga à l’AS Saint-Etienne. Dans un entretien au Progrès, le milieu camerounais révèle les dessous de sa signature à l’ASSE. Claude Puel y est pour grand-chose.

Les confidences d’ Yvan Neyou sur Claude Puel

Joueur de Braga, Yvan Neyou est prêté cette saison avec option d’achat à l’AS Saint-Etienne. Interrogé par le journal régional, le milieu défensif a livré les dessous de sa venue à l’ASSE. Il révèle notamment avoir été séduit par le discours de Claude Puel. L’entraîneur des Verts a eu une approche assez directe. « Durant le confinement, le coach m’a appelé. Il m’a dit qu’il avait un certain intérêt pour mon profil et qu’il voulait me faire progresser. Son discours m’a plu », confie le milieu camerounais. De même, le technicien stéphanois a indiqué les aspects sur lesquels il comptait travailler avec le natif de Douala. « Il ne m’a parlé que d’évolution, de progression afin de devenir un meilleur joueur, plus intelligent et au point tactiquement », poursuit-il.

Le style de jeu affectionné par Neyou

Le public stéphanois a découvert Yvan Neyou lors de la finale de la Coupe de France perdue (1-0) contre le PSG. Dans sa sortie, le milieu âgé de 23 ans a donné plus de détails sur son profil. Il révèle sa préférence pour le jeu court. « Je suis un joueur qui essaie de repartir propre. J’aime quand mon équipe joue et j’essaye d’être le premier relais entre la défense et les joueurs offensifs pour créer des départs de jeu », explique-t-il. Le joueur de Braga se présente également comme un milieu technique qui peut « repartir ballon au pied et accélérer ». Un profil perfectible que Claude Puel compte améliorer.