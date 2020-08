OM Mercato: Le nom de Gradel refait surface, McCourt dit Non

L’ OM, engagé en Ligue des Champions la saison à venir, est en quête de joueurs capables d'apporter un plus à son effectif. Max-Alain Gradel aurait-il pu être ce joueur ? L'Olympique de Marseille aurait en tout cas pensé à lui avant que le propriétaire du club n'oppose un refus à sa venue dans son club.

L' OM se renseigne sur Max-Alain Gradel

L’ OM a besoin de se renforcer cet été en préparation de la Ligue des Champions à laquelle il participera la saison prochaine. Le club de Frank McCourt n'a pas encore terminé son mercato. Il attend la deuxième période de recrutement qui débutera le 15 août prochain. Pape Gueye, milieu défensif arrivé libre du Havre AC, Leonardo Balerdi (défenseur central prêté par le Borussia Dortmund) et Alvaro Gonzalez (dont l'option d'achat a été levée) sont les trois recrues de ce mercato estival. Le nom de Max-Alain Gradel a resurgi dans la cité phocéenne après l'abandon de la piste menant au sénégalais M'Baye Niang du Stade Rennais. Gradel est sous contrat avec Toulouse jusqu’au 30 juin 2021, mais il dispose d’un bon de sortie en cas d'offre intéressante. Si l’on en croit les révélations de La Dépêche du Midi, l’ OM est venu aux nouvelles pour le capitaine du Téfécé. Il faut cependant préciser qu’André Villas-Boas ne fait pas du natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) sa cible préférée. Toutefois, le joueur offre une opportunité qui est qu'il pourrait venir gratuitement. Max-Alain Gradel, pour sa part, avait ouvertement dévoilé qu’il est plus facile de réussir à l’Olympique de Marseille qu’à Toulouse. "Il est plus facile de jouer à l’Olympique de Marseille ou au Paris SG qu'à Toulouse…", déclarait l'Ivoirien à l'AFP.

Gradel vraiment à l’ Olympique de Marseille ?

Le joueur de 32 ans évolue au TFC depuis août 2017. Il connait bien le Championnat de France pour avoir joué à l’ASSE entre 2011 et 2015. Il a cumulé 187 matchs en Ligue 1, marquant 53 buts pour 26 passes décisives. Max-Alain Gradel a également acquis de l’expérience en Angleterre où il a été formé. Passé par Leicester City (son club formateur), l’International ivoirien a joué à Bornemouth AFC et à Leeds United. En Ligue 1, le profil de Max-Alain Gradel plait au promu le RC Lens. Des clubs exotiques sont également sur les rangs pour accueillir l'ancien Stéphanois. Ce sont : Los Angeles Galaxy et Seattle Sounders (en MLS), mais aussi la formation saoudienne, Ettifaq FC. Sauf que selon L'Équipe, Frank McCourt a mis son veto à la venue du joueur dans son club. L'américain ne souhaitant plus recruter de joueurs ayant plus de 30 ans. Il aurait une préférence pour des joueurs plus jeunes qui pourront rapporter de l’argent au club à la revente.