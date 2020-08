RC Lens Mercato : Arial Mendy transféré au Servette FC (off)

Arial Mendy ne jouera pas en Ligue 1 avec le RC Lens. Il n’ira pas non plus au bout de son contrat qui expire le 30 juin 2021. Et pour cause, il a été transféré au Servette FC (Suisse), ce vendredi.

RC Lens : Arial Mendy ne jouera pas en Ligue 1

Dans un communiqué officiel, le RC Lens a officialisé le transfert d'Arial Mendy. « Arrivé en juin 2018, le défenseur est transféré au Servette FC. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière », a déclaré le Racing Club. Le club suisse a confirmé aussi l’arrivée du joueur de 25 ans à Genève. « Le latéral gauche sénégalais rejoint le Servette FC en provenance du RCL », a-t-il écrit. Le Sénégalais a quitté le club lensois, deux saisons après son arrivée du Diambars FC du Sénégal. Il a porté le maillot des Sang et Or 28 fois en Ligue 2 et a délivré 4 passes décisives, sans aucun but marqué.

Arial Mendy avait refusé de rejoindre l'AC Ajaccio

Ne rentrant pas dans les plans de l'entraineur Franck Haise, le Racing Club avait trouvé un accord avec l’AC Ajaccio pour le transfert du latéral gauche. D’accord dans un premier temps, il a refusé après de rejoindre le club corse. Ayant passé la deuxième moitié de la saison 2019-2020 à l’US Orléans, en Ligue 2, Arial Mendy avait l’ambition de s’imposer au RCL, promu en Ligue 1. Mais poussé dehors, il a finalement accepté de partir à l'étranger.