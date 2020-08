ASSE Mercato : Ruffier repousse des offres pour le banc !

Stéphane Ruffier ne veut pas quitter l’ ASSE, alors qu’il est poussé vers la sortie par ses dirigeants. Malgré sa mise à l’écart, le gardien de but entend aller au bout de son contrat avec l'AS Saint-Étienne. Ce dernier prend fin en juin 2021. Dans cette logique, il aurait déjà repoussé de nombreuses propositions.

L' ASSE aurait aimé économiser le salaire de Stéphane Ruffier

L’opération dégraissage entamée à l’ASSE concerne aussi Stéphane Ruffier. Claude Puel ne compte plus sur lui. Il l’a relégué au 4e rang dans la hiérarchie des gardiens de but de Sainté. Le manager des Verts aimerait surtout le voir quitter le club afin d'économiser son mirifique salaire. Le portier de 33 ans émarge à 180 000 € par mois, soit 2,16 M€ par saison. Si le joueur poussé vers la porte de sortie trouvait un nouveau challenge pour quitter le club, une bonne économie serait faite par le club. Claude Puel ne compte pas non plus sur Wahbi Khazri et le lui aurait déjà fait savoir, selon Manu Lonjon. Dans le cas Stéphane Ruffier, des indices montrent qu'il fait de la résistance pour embêter le club l’ASSE. Il a refusé plusieurs offres de clubs désireux de faire lui leur premier gardien pour la saison prochaine. Même s'il sait qu'il ne jouera pas la saison 2021 sous Claude Puel, le portier de 33 ans n'accorde aucun intérêt aux possibilités qui s'offrent à lui pour rebondir ailleurs.

Une douzaine d’offres repoussées par Stéphane Ruffier ?

Cette tendance d'année blanche à venir pour Ruffier est confirmée par Manu Lonjon, dans un live sur Twitch. Ce dernier croit savoir que le natif de Bayonne « a refusé, sans exagérer, plus d'une douzaine d’offres », dont celle de Montpellier HSC. Le club héraultais cherche un successeur à Geronimo Rulli. Le portier argentin est retourné à la Real Sociedad à l’issue de son prêt d’une saison. D’après les indiscrétions du journaliste, Stéphane Ruffier a repoussé les clubs turcs « le Besiktas, en plus de Galatasaray ». « Le PSV Eindhoven (Pays-Bas) lui a fait une offre également, Montpellier aussi », a confirmé, le confrère. Aux dernières nouvelles, le portier des Verts et son entraîneur Claude Puel ne s'adresseraient même plus la parole.