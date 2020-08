OL : La réaction de Rudi Garcia après l'exploit à Turin

Malgré sa défaite (2-1) vendredi contre la Juventus de Turin, l’OL s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Rudi Garcia s’est exprimé après la prouesse de Lyon.

Rudi Garcia savoure la qualification de l’OL

Dix ans après, l’OL retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bien que battu par la Juventus de Turin (2-1), Lyon participera au Final 8 à Lisbonne. À l’aller au Groupama Stadium, les Gones s’étaient imposés sur le plus petit des scores. Un but de Memphis Depay à l’extérieur a suffi aux Lyonnais pour la poursuite de cette campagne européenne. Rudi Garcia n’a pas caché sa satisfaction au micro de RMC Sport. « C’est la victoire d’un groupe (...) Je suis content pour mes joueurs, pour mon président (Jean-Michel Aulas) et pour Juninho (directeur sportif). L’OL est en quarts de la C1. On voulait aller à Lisbonne, on y est. Je suis assez fier pour les supporters et pour Lyon », a déclaré l’entraîneur lyonnais.

Cap sur Lisbonne et Manchester City

Aux anges après la qualification de Lyon, le coach de l’OL a déjà les yeux rivés sur le prochain match. Le 15 août, Lyon sera opposé à Manchester City en quarts de finale. Les hommes de Pep Guardiola ont éliminé le Real Madrid en signant une nouvelle victoire (2-1) contre les poulains de Zinedine Zidane. Rudi Garcia a conscience que c’est un autre gros morceau qui l’attend. « Maintenant il y a un match à préparer. Ça va venir vite, il faut continuer. On ira en outsiders et ça nous ira très bien », a indiqué le technicien lyonnais.