Juventus - OL : Maurizio Sarri a trouvé son bouc-émissaire

Pour la première fois depuis quatre ans, la Juventus de Turin ne disputera pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Maurizio Sarri sait pourquoi son équipe n’a pas réussi à éliminer l’OL vendredi.

Maurizio Sarri mauvais perdant ?

Un an après, Cristiano Ronaldo ne réalisera pas une nouvelle remontada en Ligue des Champions. Le doublé du Portugais vendredi n’a pas suffi pour qualifier la Juventus pour les quarts de finale de sa compétition favorite. Malgré l’élimination des Bianconeri, Maurizio Sarri a tenu à les féliciter pour leur prestation contre l’OL. « Nous avons fait un grand match, je félicite mes joueurs car je ne pensais pas qu’ils seraient aussi bien », a déclaré le coach de la Juventus. Le technicien italien a ensuite pesté contre l’arbitrage de Felix Zwayer. « Maintenant, je comprends pourquoi nos supporters considèrent la Ligue des Champions comme maudite : chaque année, nous sommes pénalisés par l'arbitrage », a-t-il décrié.

Sarri désormais en sursis à Turin ?

Suite à l’élimination de la Juventus, Maurizio Sarri a été invité à s’exprimer sur son avenir. Chose qu’il juge offensante. « Vous me parlez de mon avenir ? Je trouve cela offensant comme question. Je suis dévasté », a lâché l’entraîneur de la Vieille Dame. S’il se dit affligé après la sortie des siens, sa première année à Turin est loin d’entrer dans les annales. La Juventus doit se consoler avec un énième sacre en Serie A cette saison. Un titre que Cristiano Ronaldo et les siens sont allés chercher dans la douleur. Les Bianconeri ont été à la peine après la reprise du championnat. En 12 sorties, ils ont enregistré 6 victoires pour 2 nuls et 4 défaites.

La Juventus a été défaite en finale de la Supercoupe d’Italie par la Lazio Rome. Les hommes de Maurizio Sarri ont également été battus en finale de la Coupe d’Italie par Naples. Outre ces contreperformances, la Juventus version Sarri entre également dans l’histoire comme l’un des champions les plus fébriles en défense. Les Turinois ont terminé la saison avec 43 buts concédés. Autant dire que la direction turinoise attendait mieux du technicien italien vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea la saison dernière.