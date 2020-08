OL : Les Lyonnais reçoivent un avertissement avant Man City

Tombeur de la Juventus Turin en 8e de finale de la Ligue des champions, l’ OL affrontera Manchester City en quart de finale. Le club anglais a éliminé le Real Madrid. Pierre Ménès apprécie le résultat des Lyonnais face aux Turinois, mais pas la manière. Le journaliste de Canal+ estime que l’Olympique Lyonnais doit élever le niveau de son jeu pour accroître ses chances de battre les Citizens, le samedi 15 août.

Pierre Ménès réservé sur la victoire de l’ OL

L’ OL s’est qualifié pour le Final 8 de la Ligue des champions au détriment de la Juventus Turin (1-0 à l’aller au Groupama Stadium, 1-2 au retour). Personne ne s’attendait vraiment à cette prouesse des Lyonnais face aux Turinois, vu le niveau de préparation des 2 formations (1 match officiel pour les Gones contre le PSG et 15 pour les Juventini). Pour Pierre Ménès sur son blog, les Français ne doivent pas bouder leur « plaisir d’avoir un second club français en quart de finale de Ligue des Champions et d’avoir un club français qui pour la première fois a éliminé la Juve ». En revanche, le célèbre confrère estime que « c’était un match très pauvre à ce niveau de la compétition ». Il a été déçu du niveau physique des Turinois qui, malgré 15 matches officiels, n’ont pas pris le meilleur sur les Lyonnais qui n’en étaient qu’à leur 2e rencontre officielle depuis l'arrêt des compétitions. Il estime que « le jeu de la Juve était trop pauvre et trop dépourvu d’imagination pour pouvoir déstabiliser la défense rhodanienne ». Cependant, il dit du résultat des lyonnais « c'est une belle performance pour les Lyonnais, qui ne retiendront que le résultat et qui auront raison ».

Face à Manchester City, l’ OL invité à élever le niveau de son jeu

L’Olympique Lyonnais a donc créé la surprise face à la Juventus Turin. Mais Pierre Ménès est réservé sur la prestation des Lyonnais. Il pense que « c’était un match très loin d’être inoubliable de leur part ». Selon le journaliste, l’ OL devra élever le niveau et « faire beaucoup mieux en quart face à Manchester City » samedi prochain avant de rêver à la demi-finale. Ce n’est qu’à cette condition que « Lyon qui avait bien enquiquiné l’équipe de Guardiola l’an passé en phase de groupe aura sa carte à jouer ».