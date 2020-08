Real Madrid : Eliminé par Man City, Zidane évoque son avenir

Le Real Madrid éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane n’a pas manqué d’être interrogé sur la prestation de ses joueurs, mais également sur son avenir sur le banc. L’entraîneur madrilène a souligné la grande saison réalisée par ses joueurs et a clairement indiqué la suite à donner à sa carrière.

Zinedine Zidane retient la bonne saison du Real Madrid

Le Real Madrid a été battu par Manchester City à l’aller (Santiago Bernabeu) comme au retour (Etihad Stadium) sur le même score (1-2). Une double défaite synonyme d’élimination alors que les Madrilènes comptaient parmi les grands favoris de la compétition au regard de leur performance sur les 11 dernières journées de Liga (10 victoires, 1 nul). En conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par The Evening Standard, Zinedine Zidane a d’abord déclaré que le Real Madrid « ne peut pas être heureux, les joueurs les premiers ». Mais le coach merengue n’est pas abattu. Il croit au contraire qu’il faut penser à ce que les Madrilènes ont réalisé sur l’ensemble de la saison (champions de Liga). Revenant sur le match contre Manchester City, le stratège français estime qu’il fallait « tout donner sur le terrain », qu’ « il manquait quelque chose » à ses joueurs, mais que ces derniers devaient « être heureux » pour l’ensemble de la saison.

Le Français toujours sur la banc madrilène la saison prochaine

Après la Liga, le Real Madrid espérait réaliser le doublé en remportant la Ligue des Champions. De quoi remettre en cause l’avenir de Zinedine Zidane sur le banc de la Casa Blanca ? Le champion du monde 1998 est-il menacé par un limogeage ? « Et bien, je suis là. Je suis l'entraîneur de Madrid jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je suis là, bien sûr. Il n'y a rien à penser. Je suis l'entraîneur de Madrid et c'est tout. Il n'y a plus de questions à poser à ce sujet », a répondu l’ancien capitaine de l’équipe de France avant de se projeter sur la saison prochaine : « Maintenant, nous allons nous reposer et nous reviendrons pour jouer une grande saison. »