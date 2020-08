FC Nantes : Une piste au Portugal pour remplacer Touré ?

Avec son capitaine Abdoulaye Touré sur le départ, le FC Nantes commence à prospecter pour sa succession. La direction du FCN explorerait une piste au Portugal pour remplacer son milieu de terrain.

Le FC Nantes à la quête du successeur de Touré

Après Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto, Christian Gourcuff pourrait accueillir un troisième renfort dans les prochaines semaines. Le FC Nantes cherche actuellement un nouveau milieu pour pallier le départ d’Abdoulaye Touré. Pour Foot Mercato, la direction du FCN aurait trouvé le candidat idéal au Portugal. Le média en ligne révèle que Nantes s’intéresse à Mikel Agu. Âgé de 27 ans, le milieu de terrain évolue actuellement au Vitória Guimarães. Arrivé l’été dernier, l’international nigérian (7 sélections) est sous contrat avec la formation portugaise jusqu’en 2022. Pour sa première saison avec Guimarães, Mikel Agu a disputé 24 matches pour un but et deux passes décisives. Le joueur formé au FC Porto vaudrait moins de 3 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Plus de doute sur l’avenir de Touré

Formé au FC Nantes, Abdoulaye Touré s’apprête à quitter son club de toujours. Alors qu’il lui reste encore deux années de contrat, le milieu défensif bénéficie d’un bon de sortie de sa direction. Waldemar Kita l’avait d’ailleurs confirmé dans une récente sortie sur RMC Sport. « Abdoulaye Touré est à Nantes depuis qu’il a cinq ans. Il nous a dit qu’il avait envie de partir. Si on reçoit une offre valable, il sortira, il n’y a pas de raison », avait assuré le président nantais. Le milieu de terrain pourrait rejoindre l’Italie. La Sampdoria et le Genoa sont présentés comme des prétendants de Touré.