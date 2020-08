PSG Mercato : Cristiano Ronaldo à Paris, Agnelli pas serein

Le journal France Football créait une onde de choc à Turin en révélant l’intérêt de Cristiano Ronaldo pour le PSG. Les dirigeants du club italien viennent de répondre à cette information après leur élimination en Ligue des Champions par l’Olympique Lyonnais.

Cristiano Ronaldo veut rejoindre le PSG, la Juve sort de sa réserve

La Juventus Turin ne serait pas à la hauteur des espoirs placés en elle par Cristiano Ronaldo. Le portugais souhaite remporter des titres importants avant la fin de sa carrière et serait convaincu d’y arriver plus facilement au PSG qu’à la Juventus Turin. Cette source indiquait clairement la volonté du joueur de rejoindre le Paris Saint-Germain, un de ses courtisans de longue date. Cette information de France Football a soulevé de vifs commentaires en Italie et le mercure ne devrait pas retomber de si tôt après l’élimination de la Juventus Turin de la Ligue des Champions par l’OL. Ce résultat confirme en peu de mots les craintes du joueur. La sortie de Andrea Agnelli, le patron du club italien, montre qu’il n’y a plus de sérénité autour de ce dossier en interne.

Juventus Turin, Andrea Agnelli presque impuissant

Le patron du club italien a déclaré que parfois, « les journalistes » publient des choses sans réaliser que « Cristiano Ronaldo est un pilier de la Juventus. » Pour lui, ce n’est pas sur un seul match que se joue l’avenir d’un joueur, mais sur toute une saison. Il faut noter que Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé insuffisant face à l’OL hier. Le patron de la Juventus Turin confie sans grande conviction « Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l'envie ». Il a terminé en disant : « Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juventus.»

Le Paris Saint-Germain va-t-il actionner l'accélérateur ?

Le Paris Saint-Germain et ses propriétaires qataris ont toujours rêvé de Cristiano Ronaldo. La venue de ce joueur mondialement connu propulserait un peu plus la marque PSG au rang des meilleures marques de foot dans le monde. Ils ne devraient donc pas manquer l’occasion de recruter le portugais.