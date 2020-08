OM - ASSE : L1, la jauge de 5000 spectateurs abandonnée ?

Le ministère des Sports a fixé une jauge maximale de 5000 spectateurs dans les stades pour la reprise de la Ligue 1. L’ OM recevra l’ASSE lors de la 1ère journée et souhaite que la jauge soit suspendue pour ce grand classique du championnat.

Plus de 20 000 spectateurs pour OM - ASSE ?

Pour prévenir une plus grande propagation du Covid-19, le gouvernement a fixé une jauge maximale de 5000 spectateurs dans les stades pour la reprise de la Ligue 1 (21-23 août). Cette jauge est jugée insuffisante par l’ OM pour la réception de l’ASSE lors de la première journée de Ligue 1, dans deux semaines. Selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille, qui s’attend à beaucoup plus de spectateurs que la jauge autorisée, aurait donc sollicité auprès de la préfecture une dérogation pour accueillir 20 000 spectateurs à l’Orange Vélodrome à l’occasion de ce choc de Ligue 1. Pour l’instant, l’écurie olympienne a décidé de n’ouvrir que les tribunes Jean Bouin bas et Ganay bas.

Quelle réponse de la préfecture ?

Les autorités préfectorales n’ont pas encore répondu à la requête de l’ OM. La préfecture se réserverait quelques jours avant de répondre. Une réponse attendue avec impatience par des milliers de supporters qui n’ont plus vu le club marseillais évoluer à l’Orange Vélodrome depuis le 6 mars dernier. Mais pour l’instant, la jauge de 5000 spectateurs est maintenue.