Stade Rennais : Le départ d’un jeune milieu officialisé

Denis-Will Poha ne va pas honorer la dernière année de son contrat avec le Stade Rennais. Dans un communiqué, le club breton a annoncé le départ du milieu de terrain au Portugal.

Denis-Will Poha quitte le Stade Rennais

Fin de l’histoire entre Denis-Will Poha et le Stade Rennais. Prêté la saison dernière avec option d’achat au Vitoria Guimarães, le milieu de terrain va poursuivre sa carrière avec la formation portugaise. Le SRFC a annoncé avoir trouvé un accord avec le club lusitanien pour le transfert définitif de Poha. Le milieu de 23 ans s’est engagé pour quatre saisons avec son nouveau club pour un montant de 300 000 euros. Les Rouge et Noir percevront également 25% du montant d’une éventuelle revente de leur ancien milieu de terrain.

Poha poussé au départ par Rennes ?

Formé au Stade Rennais, Denis-Will Poha n’a pas eu sa chance avec le club breton. Depuis 2016, il n’a disputé que 7 rencontres avec le SRFC. Avant de rejoindre le Portugal l’été dernier, le titi rennais avait effectué des piges à l’US Orléans et à l’AS Nancy. Prêté à Guimarães la saison dernière, le joueur affichait déjà son envie d’y rester. « Je pense que ce serait une bonne chose si je reste à Guimarães. J’ai tout donné pour qu’ils lèvent l'option. C’était mon objectif depuis le début de la saison, donc s’ils sont satisfaits de mon travail et qu’ils lèvent l'option, j’aurais rempli mon contrat », confiait-il à Goal. A noter qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec Rennes. Le club breton a jugé utile de le vendre cet été au lieu de le voir partir libre dans un an.