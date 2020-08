Manchester City : Pep Guardiola pas serein face à l’ OL

Manchester City a éliminé le Real Madrid (2-1) en 8e de finale de la Ligue des Champions et va affronter l’ OL en quart samedi prochain. Pep Guardiola ne fait pas des Mancuniens les super favoris de la compétition et se souvient que l’Olympique Lyonnais leur avait joué un mauvais tour lors de la précédente édition.

Pep Guardiola lucide sur la suite de la Ligue des Champions

Manchester City s’est brillamment qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions en battant le Real Madrid en aller-retour (2-1). Cette brillante qualification face à des Madrilènes qui étaient considérés comme les favoris de la compétition donne un nouveau statut aux Mancuniens, celui de super favoris. Mais Pep Guardiola préfère garder le triomphe modeste et croit que d’autres équipes encore en lice n’ont pas moins de chances que les Citizens de l’emporter. « Si nous allons gagner la C1 ? Toutes les équipes pensent la même chose. Pourquoi serions-nous si différents des autres pour être certains de gagner ? Je ne vois pas pourquoi. Oui nous avons gagné vendredi. Mais ici, il y a beaucoup d'équipes de la qualité du Real Madrid. Il y a le Bayern qui va peut-être finir le travail contre Chelsea, Barça - Naples... », a expliqué l’entraîneur des Skyblues en conférence de presse d’après-match.

Le technicien espagnol se méfie de l’ OL

En quart de finale, Manchester City affrontera l’ OL, tombeur de la Juventus Turin vendredi soir. Pep Guardiola ne minimise par les Lyonnais. D’ailleurs, le coach des Skyblues se souvient que l’Olympique Lyonnais les avait battus à l’Etihad Stadium (2-1) à l’aller et contraints au match nul (1-1) au retour, lors de la précédente édition de la compétition. « Lyon est là. La saison dernière, nous avons joué contre eux et nous avons perdu puis fait nul. Nous n'avons pas pu les battre, c'est ça la réalité ». a-t-il rappelé. Pour l’ancien entraîneur barcelonais, l’Olympique Lyonnais est un adversaire redouble sur le plan physique. « Je me souviens de l'aspect physique auquel nous avons eu à faire face », a-t-il avoué avant de s’enflammer pour Rudi Garcia : « Rudi Garcia connaît très bien son équipe. Je connais les qualités de cet entraîneur, qui a entraîné dans plusieurs pays. ». Pour rappel, les Lyonnais ont éliminé la Juventus Turin, après avoir fait (1-0) au Groupama Stadium et (1-2) en Italie.