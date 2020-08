Dijon FCO Mercato: Désaccord avec le Stade Rennais pour Aguerd

Le Stade Rennais FC vise Nayef Aguerd pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine. Le Dijon FCO n’est pas opposé au départ de son défenseur central, mais un désaccord persiste. En revanche, les dirigeants dijonnais ne seraient pas d’accord avec l’offre des Bretons.

Nayef Aguerd, nouvelle cible défensive du Stade Rennais FC

Priorité de son mercato estival, la défense centrale du Stade Rennais FC devrait enregistrer deux renforts. Après avoir vainement pisté Mohammed Salisu (Valladolid, en passe de rejoindre Southampton), Benoît Badiashile (AS Monaco) et Axel Disasi (Stade de Reims, tout proche de l'AS Monaco), les recruteurs bretons voudraient signer Nayef Aguerd, joueur du Dijon FCO. Peu utilisé la saison écoulée (12 matches en Ligue 1), Nayef Aguerd sera en fin de contrat en juin prochain. Il est déjà très chaud pour rallier le projet rennais à la faveur de ce mercato estival.

Désaccord sur le montant du transfert

En revanche, les négociations entre le Dijon FCO et le Stade Rennais FC seraient plus compliquées. Selon Ouest-France, les deux formations sont bel et bien en discussions, mais n’auraient pas encore trouvé d’accord sur le montant du transfert. Alors que les dirigeants dijonnais réclameraient 8 millions d’euros pour céder le joueur de 24 ans, les recruteurs bretons ne voudraient pas payer plus de 4 millions d’euros. D’où un blocage dans le dossier.