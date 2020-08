Girondins de Bordeaux : Départ imminent pour Samuel Kalu ?

Samuel Kalu ne devrait pas disputer de troisième saison avec les Girondins de Bordeaux. L’attaquant nigérian devrait évoluer en Turquie la saison prochaine.

Samuel Kalu vers la Turquie ?

Deux ans après sa signature chez les Girondins, la fin de l’aventure bordelaise semble proche pour Samuel Kalu. Le nom de l’attaquant nigérian est associé à Galatasaray depuis quelques semaines. Selon la presse turque, le club stambouliote devrait bientôt passer à l’offensive pour recruter l’ailier de 22 ans. La formation turque a besoin de renfort offensif après sa saison décevante. Champion de Turquie il y a un an, Galatasaray a fini à la 6e place de Super Lig cette année. Raison pour laquelle le club veut un nouvel attaquant. Aspor révèle ce samedi que la direction des Lions est en train de finaliser une offre pour recruter Kalu. Reste à savoir s’il s’agit d’un transfert définitif ou d’un prêt avec option d’achat.

Un départ de Kalu déjà programmé par le FCGB

En manque de liquidités, la direction des Girondins préfèrent une vente de Kalu. Ils espèrent un chèque compris entre 10 et 15 millions d’euros. Le club turc souhaiterait pour sa part un prêt avec option d’achat. Samuel Kalu sort d’une nouvelle saison décevante avec le FCGB. L’international nigérian (12 sélections/2 buts) n’a inscrit qu’un seul but en 20 apparitions de Ligue 1. Avec un pareil bilan, on comprend également pourquoi Bordeaux veut se séparer du joueur bien qu’il lui reste encore deux ans de contrat.