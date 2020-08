PSG - Atalanta : L'absence de Marco Verratti se précise

Thomas Tuchel devrait faire sans Marco Verratti mercredi contre l’Atalanta Bergame. Le milieu italien du PSG est actuellement touché au mollet et même incertain pour la suite de la compétition.

Gros coup dur en vue pour Marco Verratti

Mercredi, le PSG joue gros contre l’Atalanta Bergame. Les deux équipes s’affrontent à Lisbonne pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour cette affiche, Thomas Tuchel pourrait être privé de Marco Verratti. Blessé au mollet mardi lors d’une séance d’entraînement, le milieu italien ne devrait pas tenir sa place contre « La Dea ». Citant un proche du joueur, L’Equipe assure ce samedi que l’Italien est forfait « à 90% ». Pour cette source, la saison de Verratti semble déjà terminée tant elle est incertaine de revoir le joueur sur une pelouse d’ici le 23 août, date de la finale de la C1.

Le sort s’acharne-t-il sur Paris avant l’Atalanta ?

Alors qu’on se dirige vers un forfait de Marco Verratti, l’inquiétude demeure pour d’autres poulains de Thomas Tuchel. Kylian Mbappé n’est pas certain de tenir sa place après une entorse à la cheville droite. Le doute subsiste également pour Mauro Icardi (sorti sur blessure contre l’OL) et Thilo Kehrer. A cela s’ajoutent les forfaits de Layvin Kurzawa et Angel Di Maria. Le latéral gauche souffre d’une lésion à la cuisse contractée contre Lyon. L’attaquant argentin quant à lui est suspendu pour ce quart de finale. Comme les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules, Thomas Tuchel est lui-même blessé. Vendredi, le club a révélé que le coach du PSG souffrait d’une entorse de la cheville gauche « avec fracture du 5e métatarsien ».