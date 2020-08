Nîmes - OM : Un hommage au Liban et à Cyril Canaan prévu

Le Nîmes Olympique accueillera l’ OM en match de préparation dimanche (21h) aux Costières. L’occasion pour l’Olympique de Marseille de rendre un homme au Liban et à Cyril Canaan, mort dans la double explosion survenue à Beyrouth cette semaine.

L’ OM rend hommage au Liban et à Cyril Canaan

L’ OM se déplacera dimanche soir aux Costières pour affronter le Nîmes Olympique en match amical. L’Olympique de Marseille va profiter de cette rencontre de préparation estivale pour rendre hommage au Liban, pays où une double explosion s’est produite cette semaine. Ce sera également l’occasion pour l’écurie marseillaise d’avoir une pensée pour Cyril Canaan, mort lors de cette catastrophe. Selon un tweet d’OM Nation Beirut, fan-club basé au Liban que l’homme de 30 ans avait contribué à créer, l’Olympique de Marseille « a pris l'initiative de faire une minute de silence avant le match de demain face à Nimes (21h liban). Les olympiens porteront également sur leur maillot le drapeau du Liban ». Des maillots que l'écurie olympienne enverra ensuite au fan-club basé au Liban.

OM Nation Beirut remercie l’Olympique de Marseille

L’hommage que l’Olympique de Marseille va rendre au Liban et à Cyril Canaan touche l'OM Nation Beirut. Le fan-club a donc tenu à « remercier infiniment l’OM », son « président J-H Eyraud, les joueurs et anciens joueurs, OMnation et toute la team OM pour leur incroyable soutien et message ». Le fan-club conclut que cela « prouve que l’OM est un grand club et une grande famille ».