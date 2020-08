Juventus : Cristiano Ronaldo reçoit un message de sa soeur

La Juventus Turin a été éliminée par l’OL en 8e de finale de la Ligue des Champions. Touché par cette élimination, Cristiano Ronaldo peut tout de même se consoler avec un message que lui a adressé sa soeur aînée.

La Juventus Turin surprise par l’OL

La Juventus Turin avait été battue par l’OL (0-1) au match aller, au Groupama Stadium. Mais pas grande inquiétude n’avait été exprimée par les Turinois. Restait encore la manche retour à jouer, sur leur pelouse en plus. Aussi, la Serie A avait repris, permettant ainsi aux Juventini de retrouver leur condition physique en jouant 15 matches officiels, y compris la finale de la coupe d’Italie perdu face à l'Inter Milan. Pendant ce temps, l’OL n’avait disputé qu’un seul match officiel, contre le PSG en finale de la coupe de la Ligue (0-0, 5-6 aux tab). Tout portait donc à croire que la Juventus Turin rattraperait son retard et battrait finalement l’Olympique Lyonnais. Et effectivement, le champion de Serie A a gagné les Lyonnais (2-1) vendredi soir. Mais ce sont les Gones qui se sont qualifiés sur l’ensemble des deux rencontres en vertu du but marqué à l’étranger. Malgré la victoire, les Turinois sont donc éliminés.

Cristiano Ronaldo consolé par sa grande soeur

Cristiano Ronaldo, qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions avec la Juventus Turin comme il l’avait fait avec Manchester United puis le Real Madrid, est touché par cette élimination. Certainement déçu de voir que les 2 buts qu’il a inscrits, dont le 1er sur penalty, n’ont pas pu sauver son équipe, le quintuple Ballon d’Or portugais peut toutefois se consoler avec un émouvant message que sa soeur aînée lui a envoyé via Instagram. « Tu as été meilleur que n'importe qui. Je suis fière de te voir jouer et de voir ton implication. Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est même impossible ! Tu sais que le football est comme ça, mais aussi que tu as donné le meilleur de toi-même, et tu es toujours le meilleur joueur », a posté la soeur de Cristiano Ronaldo.