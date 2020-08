OM Mercato : Manchester United répond pour Diogo Dalot

Diogo Dalot serait visé par l’ OM pour renforcer son secteur défensif la saison prochaine. Manchester United, qui ne compte pas sur le latéral droit, n’aurait pourtant aucune intention de le brader.

Diogo Dalot absent des plans de Manchester United

Barré par la concurrence, Diogo Dalot n’est pas parvenu à s’imposer avec Manchester United et les responsables mancuniens ne seraient pas opposés à son départ cet été. Une bonne nouvelle pour l’OM qui serait attiré par le profil du défenseur portugais pour renforcer le côté droit de son secteur défensif en raison des envies d’ailleurs de Hiroki Sakai. Mais l’affaire ne devrait pas être facile à conclure.

L’ OM fixé sur le prix du Red Devil

En crise économique depuis l’été dernier, l’Olympique de Marseille a décidé de recruter malin cet été en visant des cibles en fin de contrat (Pape Gueye en provenance du Havre AC) ou des prêts (Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund). Or, Diogo Dalot est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, qui n’a pas envie d’entendre parler de prêt non plus pour un joueur acheté 20 millions d'euros au FC Porto en 2018. Selon les informations du Daily Mirror, les responsables du club de Premier League envisagent une vente du joueur et espèrent 10 millions d’euros. Une prix qui pourrait freiner les recruteurs marseillais sur la piste menant au joueur de 21 ans.