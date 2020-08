LOSC : Galtier, les leçons de la défaite contre l’AZ Alkmaar

Le LOSC a été par battu par l’AZ Alkmaar (1-2) en match amical ce samedi après-midi. Christophe Galtier a apprécié la prestation de ses joueurs et a souligné sa part de responsabilité dans cette défaite.

Christophe Galtier satisfait de la prestation de ses joueurs

Bien entré dans le match, le LOSC a ouvert le score avant de se faire rattraper puis dépasser par l’AZ Alkmaar (1-2) sur deux tirs remarquables. Pour Christophe Galtier, ses joueurs ne sont pas à condamner. L’entraîneur lillois s’est même montré satisfait de la prestation de ses hommes. Selon le technicien français en conférence de presse d’après-match, Lille OSC « a fait un bon match », mais a été battu à cause de « deux tirs exceptionnels ». Christophe Galtier préfère « retenir les bons temps forts que » le LOSC a « eu de bons temps forts... dans le match et qui ont été assez longs ». Mais les Lillois n’ont pas tué le match car ils ont « manqué de coordination dans les transitions ». Il n’empêche, Christophe Galtier a « apprécié l’attitude de l’équipe dans les temps forts, vouloir mettre une pression sur l’adversaire pour gagner le ballon le plus tôt possible » et les Dogues ont « eu le bonheur d’ouvrir le score sur un temps fort quand nous étions assez haut dans le camp adverse ».

Le coach lillois fait son mea culpa

Mais malgré sa bonne prestation, le LOSC a été battu. Christophe Galtier regrette les conditions atmosphériques et reconnaît sa part d’erreur dans ses choix tactiques. Le patron du banc des Dogues a expliqué qu’ « il y a automatiquement de la fatigue avec la chaleur et tous les changements qui arrivent quasiment à l’heure de jeu créant des manques de repères ». Le coach a été obligé de mettre « Tiago Djalo arrière droit puisque Çelik a eu un petit problème musculaire, Cheikh Niasse a découvert le poste de défenseur central ». Résultat, il y a eu « la défaite qui n’est jamais agréable… »