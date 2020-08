Juventus Mercato : Andrea Pirlo nouvel entraîneur (Off.)

Quelques heures après le limogeage de Maurizio Sarri, la Juventus de Turin s’est déjà trouvé un nouvel entraîneur. Andrea Pirlo est le nouveau coach des Bianconeri.

Andrea Pirlo succède à Maurizio Sarri à la Juventus

Moins de 24 heures après son élimination en Ligue des Champions, la Juventus de Turin a un nouvel entraîneur. Le champion d’Italie a vécu une journée mouvementée samedi. La direction turinoise a d’abord annoncé le licenciement de Maurizio Sarri. Quelques heures plus tard, le board piémontais a confirmé Andrea Pirlo comme le successeur du technicien de 61 ans. Le champion du monde 2006 s’est engagé pour deux ans avec les Bianconeri. Il a signé son retour au club il y a quelques semaines en tant qu’entraîneur des U23. Il va donc vivre sa première expérience en tant que coach d’un effectif professionnel la saison prochaine.

Pirlo, un pari risqué pour les Bianconeri ?

Le choix d’ Andrea Pirlo peut paraître surprenant pour la Vieille Dame. Surtout que d’autres noms plus ronflants et des entraîneurs expérimentés étaient annoncés pour remplacer Maurizio Sarri. Fabio Paratici a tenu à justifier ce choix. La Vieille Dame a décidé de faire confiance à un ancien de la maison. « C’est un garçon qui a été avec nous, il a toujours été en contact avec nous, dans notre environnement. Je pense qu’il peut être prédestiné, comme il l’était en tant que joueur, en tant qu’entraîneur », a expliqué le directeur sportif turinois. Joueur de la Juve entre 2011 et 2015, Pirlo connaît certains cadres de son nouvel effectif. Il a été le coéquipier de Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci.