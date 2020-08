Mercato Barça : Une cible de l’ OM au Stade Rennais ?

Avec le départ de Jérémy Morel au FC Lorient et le retour de Joris Ggnanon au FC Séville, le Stade Rennais SRFC doit se renforcer en défense centrale ce mercato estival. Le club cible un joueur du Barça déjà repéré sur les tablettes de l’ OM.

SRFC : le Stade Rennais sur Jean-Clair Todibo

Avant de se faire prêter Leonardo Balerdi par le Borussia Dortmund, André Villas-Boas (le coach de l'OM) était aux trousses de Jean-Clair Todibo. Le jeune défenseur du FC Barcelone s’était fait prêter à Schalke 04 pour lui permettre de glaner du temps de jeu. Il a joué 8 matchs de Bundesliga au total cette saison rendue difficile par la pandémie de Covid-19. Le Barça ne devrait pas lui accorder plus de confiance la saison prochaine après son faible rendement en Bundesliga. Le Stade Rennais l’a compris et cherche donc à lui ouvrir la porte à son onze dans le but de lui permettre de véritablement lancer sa carrière.

Barça : recul de l' OM, un boulevard pour Rennes ?

Même si la concurrence est rude sur ce joueur pisté par l’ OM, le Milan AC ou encore l’Atalanta Bergame, le SRFC pourrait avoir gain de cause. L’ancien joueur de Toulouse FC avait été acheté 1 million d’euros par le Barça. Avec sa faible progression, Jean-Clair Todibo n’a pas vraiment pris de valeur si ce n’est qu’il appartient au géant du football européen. Son prêt, voire son transfert définitif, pourrait se conclure à moindres frais. Le défenseur s'est ouvert la porte à un nouveau départ du FC Barcelone. Dans des propos relayés par OnzeMondial, il aurait confié : « Quand je vais rentrer, je vais me donner à fond aux entraînements. Mais rester à Barcelone pour jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant. Je n’ai que 20 ans, j’ai besoin de jouer et d’acquérir de l’expérience ».