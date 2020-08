Mercato OM : Départ de Morgan Sanson à Arsenal FC

L'actualité Mercato OM se réchauffe ces dernières heures. Morgan Sanson, joueur utilisé à 27 reprises par André Villas-Boas la saison dernière en Ligue 1, est annoncé en route pour Arsenal. Le milieu de terrain de 25 ans a plusieurs touches en Angleterre, mais celle le menant au club londonien semble la plus concrète du moment.

Mercato OM : Morgan Sanson vraiment si proche d'Arsenal ?

L’aventure de Morgan Sanson pourrait-elle prendre fin à l’ OM dans les semaines à venir ? Le milieu de terrain venu de Montpellier en 2017 pour 9 millions d’euros est proche d'Arsenal. Ce club le suit depuis la saison dernière. Il a décidé de passer à l’attaque ce mercato estival. Les agents du joueur sont en contact régulier avec les dirigeants anglais pour travailler sur les conditions de son départ. Outre le salaire, les deux parties négocient la durée du contrat et les différents bonus qu’il pourrait percevoir. Cependant, l’Olympique de Marseille n’a pas encore reçu d’offre, mais les attentes des dirigeants phocéens pour un départ du joueur sont communiquées aux intéressés par ses agents.

En effet, l’ OM, en proie à des difficultés financières, ne ferme la porte au départ d’aucun de ses joueurs. Même si André Villas-Boas doit disposer d’un effectif capable de lui éviter la simple figuration en Ligue des Champions, le besoin de renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille est grand. Le technicien portugais connait désormais bien la situation du club. Il ne devrait donc pas livrer un remake de sa tentative de départ au limogeage d’Andoni Zubizarreta pour un transfert de Sanson. En revanche, il devrait bien réclamer un renfort pour combler le vide que va laisser le joueur en cas de départ.

Morgan Sanson si proche que ça d’Arsenal

Pour le transfert de son milieu de terrain, la direction de l’Olympique de Marseille attend une offre comprise entre 35 et 40 millions d’euros. De source anglaise, l’offre en préparation pour le transfert de Morgan Sanson serait comprise entre 20 et 30 millions d’euros, loin donc des attentes du club phocéen. En réalité, le joueur est estimé à 22 millions d’euros sur le marché des transferts. Il faut noter qu’il ne lui reste plus que 2 saisons de contrat à l’OM, ce qui peut jouer dans les négociations entre les deux clubs. Seul problème, et il est du côté du joueur, l’Olympique de Marseille joue la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui n’est pas le cas d’Arsenal. Avec une bonne saison 2021 sous les couleurs marseillaises, Morgan Sanson s’imagine rejoindre un top club européen la saison d’après. Bien que suspendu à l'avis des dirigeants marseillais, il ne serait pas très emballé par l'idée de rejoindre Arsenal. Cette équipe est en baisse de niveau année après année et personne ne sait jusqu’à où elle chutera.