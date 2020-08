Barça : Arthur Melo empêché de stade par le FC Barcelone

Arthur Melo n’est plus un joueur du Barça. Il s’est récemment engagé avec la Juventus Turin. Et pourtant lors du match du FC Barcelone contre Naples en Ligue des Champions, il s’est présenté au Nou Camp dans le but de soutenir ses anciens coéquipiers. Les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait puisqu'il a été renvoyé chez lui par les responsables de la sécurité du stade.

Le Barça dit non à l'entrée d' Arthur Melo au Nou Camp

Quand c’est terminé, c’est terminé et Arthur Melo vient de le comprendre du côté de Barcelone. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans s’est récemment engagé avec la Juventus Turin contre un paiement de 72 millions d’euros d'indemnité de transfert. Se croyant toujours le bienvenu au Nou Camp après avoir rapporté ce joli chèque au club dans cette crise financière née de la pandémie de Covid-19, le brésilien s’est présenté à l’entrée du stade lors du match contre Naples. Il espérait par sa présence soutenir ses futurs anciens coéquipiers. C’est sur place qu’il a appris qu’il n’était pas le bienvenu sur les installations du FC Barcelone.

En effet, selon Marca, le FC Barcelone a refusé l’accès de son stade à Arthur Melo hier soir. La raison, le club n’avait pas prévu de l’accueillir et donc aucune consigne n’a été laissée à l’entrée à cet effet. Le joueur n’avait pas été prévenu de la nouvelle situation favorisée par les mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus. Il s’est donc présenté au Nou Camp sans se douter qu’il ne pourrait pas y accéder. Il a été prié de quitter les lieux, ce qui est très gênant comme situation pour quelqu’un comme lui qui avait accès aux loges VIP du stade il y a encore quelques jours. Arthur Melo a passé deux saisons au Barça, de 2018 à 2020. Le Barça s'est imposé 3-1 face au Napoli grâce à un grand Lionel Messi, buteur à la 23e minute après Clément Lenglet (10e minute). Luis Suarez a terminé le job en inscrivant le dernier dans les temps additionnels de la première mi-temps. Le Barça va défier le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions.