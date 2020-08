OL Mercato : Nouvelles révélations de Juninho pour l'été

L’OL pourrait vivre un été agité. Juninho n’exclut pas de gros départs, surtout si Lyon ne venait pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Juninho évoque de gros départs au mercato

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’OL est condamné à remporter la compétition cette année. Les hommes de Rudi Garcia sont contraints de réaliser cet exploit pour disputer une nouvelle campagne européenne la saison prochaine. Mal classé en championnat et battu en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon doit soulever la Coupe aux grandes oreilles. Outre cet enjeu sportif, un échec en C1 pourrait voir le club rhodanien perdre bon nombre d’éléments dans les prochaines semaines. Interrogé par RMC Sport, Juninho a reconnu que des joueurs importants pourraient quitter le club. « Quand tu as de grands joueurs, c’est normal que des équipes plus grandes viennent chercher des joueurs. C'est un risque qu’on perde des joueurs importants », a-t-il admis.

Depay, Aouar, Dembélé en danger ?

Pour autant, le directeur sportif de l’OL ne compte pas rester les bras croisés si des stars venaient à partir. Le dirigeant lyonnais assure qu’en cas de départs, il aura « le droit d’équilibrer l’effectif ». « On risque de perdre des joueurs importants mais on sera attentif aussi sur le marché si cette situation arrive », a assuré Juninho. Le capitaine Memphis Depay figure parmi les joueurs susceptibles de partir. Il ne reste plus qu’un an de contrat au Néerlandais qui ne semble pas enclin à prolonger son bail. Outre lui, Houssem Aouar est l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif lyonnais. Il bénéficie d’un bon de sortie de Jean-Michel Aulas. Toutefois, le président lyonnais attend un joli chèque en guise de compensation. Moussa Dembélé est un autre joueur important dans cette situation. Le profil du numéro 9 lyonnais intéresse plusieurs écuries de Premier League.