Bordeaux : Enfin le départ tant attendu de Paulo Sousa ?

S’il semblait un moment parti pour rester l’entraîneur des Girondins, Paulo Sousa devrait bien quitter le FCGB. L’annonce de son départ pourrait survenir sous peu selon son entourage.

Paulo Sousa proche de la sortie à Bordeaux

Après moult tractations et des rebondissements à n’en plus finir, le sort de Paulo Sousa semble désormais scellé. Les dernières informations fournies par L’Equipe indiquent que le Portugais ne sera plus le coach des Girondins de Bordeaux dans les prochains jours. Le quotidien sportif assure notamment que la direction bordelaise va lui verser l’équivalent de sept mois de salaire pour qu’il quitte le club. Le technicien lusitanien en réclamait 12 au départ. De l’entourage du Portugais, on apprend que le départ de Sousa pourrait être acté « au plus tard » en début de semaine. Les Girondins de Bordeaux devraient alors débuter leur stage dans les Landes avec un nouvel entraîneur.

Enfin l’heure de Gasset ?

La direction des Girondins a déjà trouvé un remplaçant à Paulo Sousa. Jean-Louis Gasset est appelé à prendre le relais sur le banc du FCGB une fois que son alter égo lusitanien sera parti. La venue de l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne reste jusqu’ici retardée par les négociations entre le club et le technicien de 49 ans. Le départ de ce dernier était attendu quelques jours après qu’il ait fait part de ses envies à sa direction et à certains cadres de son effectif. Il espérait alors être limogé pour ne pas quitter l’aventure bordelaise les mains vides. Au départ réticente à l’idée de verser une indemnité à son coach, la direction du FCGB s’est résolue à négocier avec le Portugais. Il n’y a plus qu’à attendre une annonce du club.