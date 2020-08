Barça - Bayern Munich : Nouvelle inquiétante pour Messi

Le Barça affrontera le Bayern Munich en quart de Final 8 de la Ligue des Champions au Portugal. Lionel Messi pourrait ne pas participer à ce grand choc de la compétition européenne.

Quique Setién rassure pour Lionel Messi

Le Barça a battu le SSC Naples (3-1) samedi soir et s’est qualifié pour le Final 8 de la Ligue des Champions au Portugal. Lionel Messi, certainement homme du match (1 but et 1 penalty provoqué), a terminé la rencontre, mais avec un pépin physique à la cheville suite à un accrochage avec le défenseur central napolitain Kalidou Koulibaly. Le capitaine barcelonais est resté au sol pas mal de temps avant de reprendre le jeu. En conférence de presse d’après-match, Quique Setién s’est voulu rassurant sur l’état de santé du sextuple Ballon d’Or. L’entraîneur catalan a déclaré que le staff médical du FC Barcelone « va voir comment cela évolue » et « va traiter ce coup reçu », avant d’assurer « qu’il n’y aura pas de problème ».

Le coach contredit par la presse

Si Quique Setién s’est dépêché de rassurer les supporters sur la santé de Lionel Messi, cela n’a pas été la préoccupation de la presse. Selon La COPE, le génie argentin souffre d’un « pied enflé et douloureux » à moins d’une semaine du choc contre le Bayern Munich (vendredi prochain, 21h). Un mal à la cheville capable d’empêcher la participation du joueur de 33 ans contre les Bavarois ? En tout cas, selon l’entraîneur munichois, en conférence de presse, le Bayern Munich « ne peut pas se fixer uniquement sur Messi », car les Barcelonais « ont d’autres joueurs de très grande qualité ». Alors, Hans-Dieter Flick souhaite « une vision globale et… surveiller tous les joueurs » catalans.