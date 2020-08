Stade Brestois : Des nouvelles de Diallo touché contre Rennes

Le Stade Brestois a enregistré un nouveau blessé samedi lors du match amical perdu (2-1) contre le Stade Rennais. Olivier Dall’Oglio a donné plus de précisions sur la blessure d’Ibrahima Diallo.

Ibrahima Diallo rejoint l’infirmerie du Stade Brestois

Samedi, le Stade Brestois s’est incliné (2-1) en match amical contre le Stade Rennais. Le SB29 a enregistré un coup dur dès la 20e minute de jeu avec la sortie sur blessure d’Ibrahima Diallo. Olivier Dall’Oglio a fourni plus de détails sur la blessure de son milieu de terrain. « C’est une petite entorse de la cheville, elle a tourné un peu (…) Je pense qu’il ratera trois ou quatre jours, mais je ne suis pas médecin », a indiqué l’entraîneur de Brest cité par Le Télégramme. Le joueur de 21 ans va passer des examens complémentaires ce dimanche pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Deux grands absents pour la reprise

Pour ce match contre le SRFC, le coach du SB29 était privé de Paul Lasne. Le polyvalent milieu de terrain souffre des adducteurs. « Paul a reçu un tiraillement aux adducteurs à l’entraînement (cette semaine). On ne voulait pas que ça s’aggrave », a expliqué Olivier Dall’Oglio. Le Stade Brestois dispute son dernier match de préparation mercredi contre Guingamp (Ligue 2). Brest va ensuite démarrer le championnat le 23 août avec un déplacement sur la pelouse du Nîmes Olympique. Une affiche qu’il est certain que Denys Bain et Gaëtan Charbonnier ne disputeront pas. Le défenseur central a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Et l’attaquant brestois s’est récemment fait opérer du ménisque.