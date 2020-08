OM Mercato : Villas-Boas tient bien une liste de 4 buteurs

L’OM se prépare pour la seconde partie du mercato estival. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, souhaite attirer un autre attaquant cet été et aurait même déjà coché 4 noms sur sa short list.

André Villas-Boas en quête d’un attaquant

On prédisait à l’OM un mercato estival compliqué en raison de ses difficultés financières. Ce n’est pourtant pas ce qui est constaté. L’Olympique de Marseille a même déjà réalisé de jolis coups en recrutant le milieu défensif Pape Gueye (Le Havre AC) puis le défenseur central Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). Et les recruteurs marseillais ne comptent pas s’arrêter là. André Villas-Boas souhaite attirer un autre attaquant cet été. Le technicien portugais vise un profil capable d’épauler Dario Benedetto ou de jouer seul à la pointe de l’attaque. Il aurait dressé une liste de 4 cibles.

José Juan Macias présent sur la liste du coach olympien

Selon les informations de L’Equipe ce dimanche, José Juan Macias, attaquant des Chivas de Guadalajara (Mexique), occupe une place de choix sur la liste du technicien portugais. En revanche, le quotidien sportif n’a laissé filtré aucun des trois autres noms. Mais deux choses sont déjà certaines, à savoir l’absence d'offre des recruteurs olympiens pour ces 4 cibles offensives et l’absence de Mbaye Niang (Stade Rennais FC) sur cette liste. Reste que pour lancer une offensive, André Villas-Boas et l’OM doivent d’abord se débarrasser de leurs indésirables. Une mission qui s’annonce d’autant compliquée qu’aucun de ces indésirables ne souhaite tourner le dos à la participation en Ligue des Champions et qu’aucun club ne semble vraiment prêt à les recevoir…