PSG Mercato : Un plan B à 29 M€ pour oublier Matheus Cunha ?

Le PSG cherche toujours à signer un nouvel avant-centre. Après son échec dans le dossier Matheus Cunha, le Paris Saint-Germain lorgnerait désormais du côté de Bournemouth en Premier League.

Le PSG sur un buteur de Premier League ?

Avec le départ d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG doit absolument recruter cet été. Un temps évoqué, le nom de Matheus Cunha ne circule plus du côté de Paris. Le Hertha Berlin s’est montré gourmand pour son buteur brésilien. Désormais, le Paris Saint-Germain explorerait une piste en Premier League selon les informations de SunSport. Le journal révèle que Joshua King serait la nouvelle cible du triple champion de France. Âgé de 28 ans, l’international norvégien (46 sélections/17 buts) évolue actuellement du côté de Bournemouth. Le Norvégien a inscrit 6 buts et offert 4 passes décisives en 26 matches de championnat la saison dernière. Cela n’a pas suffi pour éviter la relégation de Bournemouth en Championship.

King, un buteur très demandé

Toutefois, Joshua King ne devrait pas évoluer en Championship la saison prochaine avec les Cherries. Le natif d’Oslo est un joueur très courtisé comme le souligne le média anglais. Outre le PSG, d’autres formations européennes convoitent le buteur de Bournemouth. Des intérêts de la Lazio, de la Roma et de plusieurs formations de Premier League sont évoqués. Alors qu’il reste un an de contrat à King, la direction des Cherries serait disposée à vendre son attaquant cet été. Elle attendrait au moins 25 millions de livres, soit 29 millions d’euros, pour lâcher le Norvégien.