Mercato OM : vente de Sanson, 2 joueurs en salle d’attente

Début de chaleur dans l’actualité mercato OM. Avec des nouvelles d’un possible transfert de Morgan Sanson, André Villas-Boas a repris sa liste de cibles. Le technicien de l’Olympique de Marseille compte utiliser une partie de l’argent que pourrait rapporter la vente du milieu de terrain pour s’offrir deux profils de joueurs.

La vente de Sanson pourrait débloquer le mercato OM

Même s’il souhaite rester à l’ OM pour jouer la Ligue des Champions, Morgan Sanson pourrait quitter le club ce mercato estival. L’Olympique de Marseille ne peut se permettre de refuser de le vendre en cas d’offre satisfaisante. Et un des candidats de l’ancien Montpelliérain, Arsenal FC en l’occurrence, est prêt à sortir le chéquier pour l’avoir. La direction de l’ OM espère un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros, mais les Gunners ne devraient offrir que 30 millions d’euros maximum, selon des sources en Premier League. Les Marseillais pourront difficilement refuser une offre qui permettrait de réduire leur déficit financier en plus d’ouvrir la voie à l’arrivée de nouveaux joueurs.

José Juan Macias bientôt à l' Olympique de Marseille ?

À ce propos, André Villas-Boas, le coach du club phocéen, a déjà deux cibles dans son viseur. Selon L’Équipe, le portugais vise l’attaquant axial mexicain José Juan Macias. Tout juste âgé de 20 ans, il a marqué 19 buts toutes compétitions confondues en 40 matchs avec Club León, un club de Liga MX (principal championnat mexicain). Ce joueur est estimé à 5 millions d’euros, un montant que pourrait débourser l’Olympique de Marseille en cas de vente de Morgan Sanson. Et le buteur natif de Guadalajara (Mexique) ne serait pas le seul à débarquer dans la cité phocéenne en cas d’entrée d’argent. Le coach de l’OM pense aussi à faire venir un gaucher du nom de Caio Henrique. Le joueur de 23 ans appartient à l’Atletico Madrid, mais évolue essentiellement au Brésil.

Les Phocéens sur Caio Henrique et Felipe Jonatan ?

Depuis 2018, Caio Henrique est prêté à des clubs brésiliens : Paraná Clube, Fluminense FC et le Grêmio. Joueur de la sélection olympique du Brésil, il plait à l’entraîneur phocéen qui compte sur la vente de Morgan Sanson pour le faire venir. Encore plus que José Juan Macias, Caio Henrique est un bon plan du fait de sa faible valeur marchande. Le joueur n’est estimé qu’à 1,2 million d’euros. André Villas-Boas a une idée bien précise de la manière de l’utiliser à Marseille. Outre ce joueur, le nom de Felipe Jonatan du FC Santos a déjà été évoqué par le portugais. Ce joueur de 22 ans est pratiquement estimé au même prix que Caio Henrique, soit 1,3M€. Léo du FC Sao Paulo est une possibilité. Les agents de ce dernier approchent les clubs européens et l'OM serait aussi dans leur viseur.