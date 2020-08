Stade Rennais FC : Stéphan a trouvé le remplaçant de Niang

Mbaye Niang n’aurait pas encore renoncé à un départ du Stade Rennais FC cet été. Pour ne pas être pris de court, Julien Stéphan a déjà repositionné un autre joueur rennais au poste d’avant-centre et semble plutôt satisfait de ce choix.

Stade Rennais FC : Mbaye Niang toujours sur le départ ?

Mbaye Niang voulait quitter le Stade Rennais FC pour rejoindre l’OM lors de ce mercato. Mais ce transfert n’est plus possible. André Villas-Boas a fermé la porte d’arrivée de l’Olympique de Marseille au buteur sénégalais de 25 ans. Il n’empêche, l’ancien attaquant de l’AC Milan pourrait toujours quitter la formation bretonne pour rejoindre le Qatar où il aurait des touches. Julien Stéphan en est conscient et a décidé de se préparer contre toute mauvaise surprise lié à un départ de l’ex-Caennais.

Martin Terrier repositionné en avant-centre par Julien Stéphan

Lors du match amical entre le Stade Rennais FC et le Stade Brestois (2-1) samedi, l’entraîneur de 39 ans a positionné Martin Terrier au poste d’avant-centre. Dans les colonnes de Ouest-France, Julien Stéphan a rappelé que « Martin (Terrier) avait été utilisé côté droit et gauche » et a expliqué qu’il souhaitait « le voir dans l’axe pour voir également ce que ça pouvait donner ». Julien Stéphan a « vu des choses intéressantes » et cela lui « permet d’avoir une bonne base de travail pour la suite », car l’attaque est « un secteur de jeu, une animation » qu’il « a besoin de peaufiner ». Et pour combler un départ de Mbaye Niang, le stratège du Stade Rennais FC estime que « Martin (Terrier) dans l’axe, c’est une option, une possibilité », mais prévient que le mercato des Rennais « n’est pas fini, loin de là, puisqu’il a à peine commencé » et que « des choses se passeront certainement dans les semaines qui arrivent ».