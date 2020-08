LOSC Mercato : Le crack anglais Angel Gomes a signé (Off.)

Le LOSC vient de s’offrir un cinquième renfort. Ce dimanche, le Lille OSC a annoncé la signature d’Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais arrive libre en provenance de Manchester United.

Angel Gomes signe en faveur du LOSC

Annoncé depuis quelques jours, le transfert d’Angel Gomes au Lille OSC a été officialisé aujourd'hui. Dans un communiqué, le LOSC a annoncé l’arrivée du milieu offensif anglais. Le joueur de 19 ans s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club nordiste. Mais il faudra attendre avant de le voir évoluer sous le maillot lillois. L’international U20 anglais (6 sélections/2 buts) a été prêté dans la foulée à Boavista, club de première division portugaise. Angel Gomes arrive libre en provenance de Manchester United. Le Londonien avait peu de chance de poursuivre l’aventure avec son club formateur. Il n’a disputé que 10 matches avec l’équipe première des Red Devils depuis 2017.

Gomes, un champion du monde chez les Dogues

En Angleterre, Angel Gomes est présenté comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Raison pour laquelle Marc Ingla assure avoir flashé sur lui. « Angel représente l’un de plus grands espoirs international à son poste (…) Nous sommes très heureux de l’avoir convaincu de rejoindre le LOSC », a indiqué le directeur général lillois cité dans le communiqué du club. Aujourd’hui chez les U20, le néo-lillois a fait ses preuves chez les U17 de la sélection anglaise. Avec cette catégorie, il a notamment remporté le Mondial U17 en 2017. Il a participé au sacre de son pays en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive.