Barça - Naples (3-1) : Gattuso jette la pierre à ses joueurs

Le Barça a battu le SSC Naples (3-1) en 8e de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur napolitain, Gennaro Gattuso, estime que cette défaite est imputable au manque de personnalité de ses joueurs.

Gennaro Gattuso tacle ses joueurs

Le SSC Naples n’a pas fait de miracle face au Barça. Après avoir fait match nul à l’aller (1-1) sur leur pelouse de San Paolo, les Napolitains ont été largement battus lors de la manche retour au Camp Nou (3-1), samedi soir. De quoi décevoir Gennaro Gattuso qui a confié à Sky Italia que le SSC Naples « pouvait gagner » ce match et a déclaré avoir « beaucoup de regrets pour la demi-heure de black-out » de ses joueurs face aux Barcelonais. Mais le SSC Naples n’a pas gagné parce qu’il « a fait des erreurs très graves à ce moment-là » et que les joueurs napolitains ont manqué de personnalité. « J'ai des joueurs forts, mais pour être de grands joueurs on doit montrer une mentalité différente de celle qu'on a montrée parfois ces six derniers mois », a estimé l’ancien milieu défensif de l’AC Milan.

Deux fois plus d’occasions pour les Napolitains

Mais Gennaro Gattuso n’est pas totalement remonté contre ses joueurs. Malgré l’élimination, le SSC Naples « a eu deux fois plus d'occasions » de but que le Barça. Le champion du monde 2006 est « très satisfait de la prestation » de ses joueurs.