AS Monaco Mercato : Lutte avec 2 clubs anglais pour une perle

L’AS Monaco souhaite renforcer son entrejeu et envisagerait d’attirer Weston McKennie. Le joueur de Schalke 04 serait également convoité par Liverpool et Everton.

L’AS Monaco aux trousses de Weston McKennie

Récemment nommé sur le banc de l’AS Monaco en remplacement de Robert Moreno, Niko Kovac aurait déjà une liste de cibles à attirer lors de ce mercato estival. Selon les informations de L’Equipe, l’entraîneur monégasque aurait coché en bonne place le nom de Weston McKennie, auteur de 3 buts en 28 matches de Bundesliga avec Schalke 04 la saison 2019-2020. Un intérêt auquel ne seraient pas opposés les dirigeants de Schalke 04. D’ailleurs, le joueur de 21 ans a interrompu son stage de préparation à Herzlake pour rentrer à Gelsenkirchen. C’est probablement la preuve que le milieu de terrain est proche d’un départ pour lequel les dirigeants de l’écurie allemande réclameraient 20 millions d’euros. Une somme qui ne sera pas facile à réunir en ces temps de crise économique.

Liverpool et Everton également en lice

Aussi, l’AS Monaco devrait encore déjouer les convoitises de Liverpool et d’Everton, désireux de signer Weston McKennie cet été. Et ce n’est pas les 20 millions d’euros réclamés par Schalke 04 qui fera reculer ces deux clubs de Premier League. Mais en l’état actuel des informations, la prochaine destination de Weston McKennie n’a pas encore filtré. Du côté de l’agence qui gère ses intérêts, c’est le silence radio sur ce point.