Dortmund : Thomas Meunier charge encore Leonardo et le PSG

Thomas Meunier est visiblement nostalgique après son départ du PSG. Dans une nouvelle sortie, le nouveau latéral de Dortmund a encore fustigé l’attitude de Leonardo qu’il accuse d’avoir mené une cabale médiatique contre lui.

Nouvelles révélations de Thomas Meunier sur le PSG

Les histoires d’amour ont souvent tendance à finir mal. Cette assertion se vérifie encore avec le départ de Thomas Meunier du PSG cet été. Nouveau latéral du Borussia Dortmund, le Belge (40 sélections/7 buts) ne manque pas de charger ses anciens dirigeants. Dans un entretien à la RTBF, le latéral s’en est encore pris à Leonardo. Le joueur a lâché ses vérités sur sa signature au BVB et son absence dans le groupe parisien pour la fin de saison. A ce sujet, il confie avoir demandé au directeur sportif parisien de finir la saison avec le club. Mais il est surpris d’apprendre qu’il n’a jamais voulu aller jusqu’au bout avec Paris. « Finalement, qu’est-ce que je lis dans la presse ? Que Meunier ne veut pas prolonger avec le PSG, ça ne l’intéresse pas. C’était un peu ingrat au niveau de la communication », a-t-il déploré.

Meunier persona non grata au Camp des Loges

Pour Thomas Meunier, la véritable raison pour laquelle il ne prend pas part à la fin de saison avec Paris est ailleurs. « Le fait de ne pas avoir trouvé d’accord entre Paris et Dortmund, ne veut absolument pas dire que je refuse de prolonger, puisqu’il n’y a pas eu d’accord », a souligné le défenseur. Outre cet épisode, le joueur est également outré par sa brutale mise à l’écart du groupe parisien. Le joueur avait notamment reçu une lettre lui notifiant qu’il n’était plus le bienvenu sur les installations du Paris Saint-Germain. « J’ai trouvé ça hallucinant ! (...) Donc d’un coup, tu passes pour un pestiféré alors que tu as toujours été correct avec le club », s’est indigné le Diable rouge.