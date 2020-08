Qualifié pour le Final 8 de la Ligue des Champions, le PSG affrontera l’Atalanta Bergame en quart le mercredi 12 août. Marco Verratti a révélé ce que les joueurs du Paris Saint-Germain se sont dit pour remporter la compétition cette saison.

Marco Verratti et ses coéquipiers vont tout donner pour remporter la C1

Le PSG vise le sacre en Ligue des Champions depuis 2011, soit depuis l’arrivée de QSI. Après plusieurs échecs dans cette compétition européenne, les joueurs du Paris Saint-Germain estiment que le moment est arrivé de décrocher enfin le trophée. Cette saison, il suffit de remporter 3 matches au Final 8 pour être sacré champion d’Europe au soir du 23 août. Pour Marco Verratti et ses coéquipiers, le coup est jouable. Un coup jouable qu’il faut transformer en coup gagnant. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain italien a révélé que pour y parvenir, les joueurs ont signé un « pacte, c’est de n’avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible ». L’ancien de Pescara Delfino a ajouté que les joueurs parisiens ont conscience d’appartenir à « une équipe très forte, et que » s’ils jouent « ensemble, avec détermination et professionnalisme », ils auront leur « mot à dire » cette saison. Mais Marco Verratti n’ignore pas que « la Ligue des Champions est un tournoi difficile pour tout le monde ».

Grosse incertitude sur la présence de l’Italien

Marco Verratti pourrait ne pas participer au match contre l’Atalanta Bergame mercredi prochain. En effet, le joueur souffre d’une blessure au mollet contractée mardi dernier lors d’une séance d’entraînement. Hier samedi, un proche du joueur de 27 ans aurait confié à L’Equipe que ce dernier était forfait « à 90% ». Le proche de Marco Verratti paraît même convaincu que sa saison est terminée, en raison de la grosse incertitude qu’il y aurait de le revoir sur la pelouse avant le 23 août, jour de la finale de la Ligue des Champions. Il n’empêche, Thomas Tuchel a bien retenu Marco Verratti parmi les 28 Parisiens convoqués pour le Final 8 au Portugal, preuve que le joueur est probablement récupérable…