RC Lens : Grosse décision des supporters contre la jauge

Le ministère des Sports a imposé une jauge maximale de 5000 spectateurs dans les stades. Contrariés par cette mesure, les supporters du RC Lens ont décidé de ne pas mettre d’ambiance dans les tribunes du stade Bollaert aussi longtemps que cette restriction gouvernementale sera en vigueur.

Les ultras du RC Lens mécontents de la jauge gouvernementale

Le gouvernement a imposé une jauge maximale de 5000 personnes pour toutes sortes de manifestations, y compris sportive. Pour la Ligue 1, cela signifie pas plus de 5000 spectateurs dans les stades. L’objectif, c’est d’empêcher une plus grande propagation du Covid-19. Mais les supporters du RC Lens, promu de Ligue 1 la saison à venir, apprécient très peu cette décision du gouvernement. Le Kop lensois aurait souhaité que tous les spectateurs puissent avoir librement accès au stade Bollaert. Pour les ultras des Sang et Or, aucune ambiance ne sera donc produite dans les tribunes tant que la jauge maximale de 5000 spectateurs sera imposée.

Le communiqué du Kop lensois

Dans un communiqué annonçant sa décision de ne pas mettre l’ambiance au stade Bollaert, le Kop du RC Lens conçoit « le football comme un moment de partage, de communion et de fête » et ne peut pas « imaginer une reprise sans l’intégralité des supporters car » cela est contraire à sa « vision du supportérisme ». Le Kop ajoute qu’il a « bien conscience des enjeux économiques importants d’une reprise sportive ». Mais il ne peut « concevoir… une reprise de la sorte en… imposant de laisser des supporters lensois sur le carreau ». Les ultras du RC Lens ont donc décidé dans « ces conditions et d’un commun accord » de prendre « la lourde décision de ne plus animer le stade Felix Bollaert-Delelis jusqu’à nouvel ordre ». Enfin, le Kop n’a pas voulu conclure son message sans souhaiter au « Racing un éclatant début de saison et un rapide maintien ».