AS Monaco Mercato : Mitchell sur un milieu de l'Inter Milan

L’AS Monaco ne compte pas seulement dégraisser son effectif professionnel cet été. Le club princier veut également recruter quelques joueurs d’expérience. A ce sujet, la presse italienne révèle que la direction monégasque voudrait piocher à l’Inter Milan.

L’AS Monaco voudrait recruter à l’Inter Milan

Après les arrivées de Paul Mitchell et de Niko Kovac, le mercato estival de l’AS Monaco promet d’être agité. Entre les départs et les arrivées, beaucoup de mouvements seront à enregistrer du côté du Rocher. Alors que le club de la Principauté veut recruter plusieurs jeunes, il compte les encadrer avec l’arrivée de certains joueurs expérimentés. Pour Calciomercato, Marcelo Brozovic fait partie de cette deuxième catégorie de joueurs. La publication italienne révèle ainsi un intérêt de l’ASM pour le vice-champion du monde croate de 27 ans. Avec 43 matches disputés, il a été l’un des joueurs les plus utilisés de l’Inter Milan la saison dernière.

Des chances pour l’ASM dans le dossier Brozovic ?

S’il a été un joueur important du dispositif d’Antonio Conte, Marcelo Brozovic pourrait quitter les Nerazzurri cet été. La direction intériste envisage en effet quelques ventes pour signer de nouveaux renforts. S’agissant de Brozovic (encore sous contrat jusqu’en 2022), un chèque de 40 millions d’euros suffirait pour s’offrir ses services. Mais pour le moment, la direction monégasque est loin du montant attendu par les Italiens. Le journal révèle que l’AS Monaco ne proposerait que 22 millions d’euros pour l’international croate (51 sélections/6 buts). Une meilleure proposition monégasque est donc attendue.