Nîmes - OM : Mauvaise nouvelle pour Dario Benedetto

Le Nîmes Olympique et l’OM (0-1) s'affrontaient ce dimanche soir en amical au stade des Costières. Dario Benedetto a cédé sa place avant la pause suite à un souci musculaire.

OM : Dario Benedetto sort sur blessure ?

Ce dimanche contre le Nîmes Olympique, Dario Benedetto était titulaire aux côtés de Dimitri Payet et de Florian Thauvin en attaque de l’ OM. Mais l’Argentin est sorti du match avant même la pause. Alors qu’il courait après le ballon, l’ancien buteur de Boca Juniors s’est brusquement arrêté, probablement en raison d’un souci musculaire. Prudents, André Villas-Boas et le staff médical marseillais ont décidé de remplacer l'attaquant de 30 ans afin d’écarter des risques d’une aggravation de son mal. Des tests médicaux ultérieurs vont certainement déterminer la nature exacte et l’ampleur du mal de Dario Benedetto.

Olympique de Marseille, Marley Aké lancé face à Nîmes

Pour remplacer Dario Benedetto à la pointe de l’attaque, l'entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a préféré le jeune Marley Aké. Un choix du technicien portugais qui interpelle alors que le joueur de 19 ans n’est pas avant-centre de formation, mais plutôt ailier et que l'autre buteur phocéen Valère Germain était sur le banc des remplaçants. L’ancien Monégasque n’est visiblement pas dans les plans de l’ex-entraîneur de Chelsea. L'Olympique de Marseille a remporté le match sur le plus petit des scores (0-1), but de Duje Caleta-Car sur un joli extérieur de Dimitri Payet.