OM Mercato : Villas-Boas met la pression pour deux renforts

André Villas-Boas a évoqué la suite du mercato estival marseillais après le match amical entre le Nîmes Olympique et l’ OM (0-1), dimanche soir aux Costières. L’entraîneur portugais n’ignore pas les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille, mais il souhaite doubler deux postes cet été.

André Villas-Boas attend la doublure de Dario Benedetto

Dario Benedetto n’a pas terminé le match entre le Nîmes Olympique et l’OM (0-1). Le buteur marseillais est sorti avant la pause suite à un souci musculaire. En attendant d’en savoir plus sur la gravité de la blessure de l’Argentin ainsi que la durée de son éventuelle indisponibilité, André Villas-Boas pense que les recruteurs phocéens doivent justement attirer un autre buteur cet été pour combler l’absence de l’ancien sociétaire de Boca Juniors. Selon le technicien portugais, l’OM « a besoin évidemment de trouver un remplaçant à Dario ». Mais la situation économique de l’écurie olympienne rend la demande du coach peu réalisable, et il le sait. Il déclare vouloir « des investissements, mais ce ne sera pas comme ça ».

Le Portugais voudrait aussi doubler Jordan Amavi

André Villas-Boas voudrait également un second renfort. Pour le technicien lusitanien, il faudrait aussi recruter un autre latéral gauche pour doubler Jordan Amavi, seul titulaire de métier à ce poste depuis le départ de Patrice Evra (novembre 2017). « Il manque une option à Dario et à Amavi », a insisté l’ex-patron du banc de Chelsea. Cette sortie de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille va donner du poids à l'information de son intérêt pour l’attaquant axial mexicain José Juan Macias et du latéral brésilien Caio Henrique. Ces deux joueurs sont dans les prix que peut payer l'OM. Près de 5 millions d'euros pour le premier et moins de 2 millions d'euros pour le second.