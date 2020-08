ASSE Mercato : Ryad Boudebouz dans les plans de Bordeaux ?

L’ ASSE a mis Ryad Boudebouz sur le marché. Il fait partie des joueurs au gros salaire que Claude Puel pousse dehors. Et Bordeaux serait intéressé par son profil.

ASSE : Bordeaux s'est renseigné au sujet de Ryad Boudebouz

Concerné par la réduction de la masse salariale à l’ASSE, Ryad Boudebouz pourrait trouver une porte de sortie rapidement. Ses services intéresseraient les dirigeants de Bordeaux. Le 10 Sport révèle que les Girondins se sont renseignés au sujet du milieu offensif de l’AS Saint-Étienne. Leur objectif étant de recruter ce dernier à moindre coût. Après une saison tronquée sous le maillot des Verts, l’international algérien a vu sa cote baisser. Sa valeur sur le marché des transferts est désormais estimée à 2,8 M€, selon Transfermarkt.

4,56 M€ d'économie pour Sainté, si Boudebouz part

Recruté au Betis Séville en juillet 2019 pour un montant de 3,5 M€, Ryad Boudebouz n’a pas satisfait les attentes du staff technique des Verts. En 24 matchs de Ligue 1 disputés (20 fois titulaire), il a marqué un but et délivré 4 passes décisives. Claude Puel ne compte plus sur lui pour la saison prochaine et son départ pourrait permettre à l’ASSE d’économiser son salaire qui est estimé à 190 000 € mensuel, soit 2,28 M€ par saison, selon les chiffres de L’Équipe. Le joueur de 30 ans étant sous contrat à l'ASSE jusqu'au 30 juin 2022, le club ligérien économiserait 4,56 M€ si l'ancien joueur du Montpellier HSC était transféré.