Bordeaux Mercato : Départ de Paulo Sousa ce lundi matin ?

Paulo Sousa ne devrait pas arriver au bout de son contrat avec les Girondins de Bordeaux (juin 2022). Le technicien portugais pourrait bien partir ce lundi pour être immédiatement remplacé par Jean-Louis Gasset.

Bordeaux : clap de fin pour Paulo Sousa ?

Selon L’Equipe, Paulo Sousa devrait quitter le banc des Girondins de Bordeaux ce lundi matin. Le technicien portugais et le club bordelais seraient diamétralement opposés sur le projet sportif. L’ancien entraîneur de la Fiorentina souhaiterait diriger une grosse écurie avec de grands joueurs, et non un club composé de jeunes talents à développer. « Lui, ce qu’il veut, c’est entraîner un grand club. Et pour ça, il faut des résultats avec, si possible, des joueurs de renoms. Il ne veut pas perdre de temps à développer des jeunes joueurs qui lui coûteront des points », a confié un ex-dirigeant au quotidien sportif. Mais King Street ne semble pas avoir les moyens de s’aligner sur un tel projet sportif. Les deux parties ne pouvaient donc plus collaborer et la séparation était inévitable. Le divorce a traîné car Paulo Sousa voulait s’assurer de retrouver un banc ou de partir avec des indemnités. Les dirigeants des Girondins de Bordeaux auraient finalement accepté de signer ces indemnités. D’où le départ du natif de Visseu (Portugal) dans les toutes prochaines heures.

Jean-Louis Gasset en remplacement du Portugais ?

Jean-Louis Gasset, approché depuis longtemps par les recruteurs bordelais, devrait succéder à Paulo Sousa. Il rejoindrait ainsi directement le groupe bordelais en stage de préparation estivale à Saint-Paul-lès-Dax. L’organigramme pourrait aussi enregistrer un nouvel arrivant avec l'arrivée d'Alain Roche pour occuper le poste de directeur sportif en remplacement d'Eduardo Macia. A Bordeaux, il n’y a plus de temps à perdre à moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1.