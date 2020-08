RC Strasbourg Mercato : Thierry Laurey exprime une crainte

Thierry Laurey a évoqué le mercato estival du RC Strasbourg dans les colonnes de L’Equipe ce lundi. Alors que son effectif a besoin d’un renfort expérimenté au milieu, l’entraîneur strasbourgeois n’exclut pas de perdre 1 joueur ou 2.

RC Strasbourg mercato : un milieu expérimenté bientôt recruté ?

Le RC Strasbourg est sévèrement frappé par le Covid-19 avec plusieurs joueurs contaminés. Conséquence, la préparation estivale des Strasbourgeois ne se fait pas de la meilleure des manières. Il n’empêche, le club alsacien se veut ambitieux et vise « entre la 8e et la 12e place » la saison prochaine. Un objectif qui passe par un recrutement estival mouvementé. A cet effet, les recruteurs strasbourgeois ont déjà bouclé les dossiers MehdiChahiri, Mahamé Siby et Abdul Majeed Waris. Un milieu de terrain expérimenté est encore attendu. Maxime Gonalons (Grenade), Jérémy Gélin (Stade Rennais FC) et Mikel Agu (Vitoria Guimarães) ont été pistés. Mais avant de pouvoir signer un milieu de terrain expérimenté, la formation de Thierry Laurey va devoir vendre.

Thierry Laurey n’exclut pas 1 ou 2 départs

En raison de son budget limité, le RC Strasbourg pourrait être obligé de vendre des joueurs. « Il se peut qu’on perde un joueur, deux au maximum », a expliqué Thierry Laurey dans les colonnes du quotidien sportif, même s’il n’a pas manqué d’ajouter que « rien n’est écrit ». Reste à connaître les joueurs qui pourraient quitter le club alsacien cet été.