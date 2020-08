OL Mercato : Memphis Depay, l’offre de l'AC Milan prête

Buteur de l’OL contre la Juventus, Memphis Depay a séduit davantage l’AC Milan qui le courtise depuis des mois. Le club lombard aurait déjà arrêté un montant pour son offre à Jean-Michel Aulas.

Memphis Depay, une proposition de 15 M€ de l'AC Milan

Memphis Depay et l’OL joueront le "Finale 8" de la Ligue des Champions, à Lisbonne à partir du 12 août. Le capitaine du club rhodanien a été l’auteur de l’unique but de son équipe contre la Juventus, lors du match retour des 8e de finale (2-1). Dans l’ensemble, sa prestation a été satisfaisante, surtout aux yeux des responsables de l’AC Milan qui sont confortés dans leur idée de recruter le polyvalent attaquant de l’Olympique Lyonnais, d’après les indiscrétions du site Milan-News. Pour ce faire, ils ont décidé de transmettre une offre de 15 M€ à l’OL pour Memphis Depay, si l’on en croit la source. En effet, l’entraineur des Rossoneri, Stefano Piolo, veut associer le Néerlandais à Zlatan Ibrahimovic pour former un duo d’attaque la saison prochaine.

Aulas va-t-il accepter ou repousser l'offre de 15 M€ ?

Une proposition de 15 M€ à Jean-Michel Aulas pour la star des Gones est évidemment insuffisante. Le joueur en provenance de Manchester United avait été acheté à 16 M€, hors bonus, en janvier 2017. Actuellement, sa cote est estimée à 44 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Par ailleurs, Memphis Depay, dont le contrat expire le 30 juin 2021, tient une proposition de prolongation entre les mains. Mais les négociations entamées en 2019 n’ont toujours pas abouti à un accord. Et l’OL pourrait voir son buteur s’en aller librement, si le club ne parvient pas à lui faire signer un nouveau bail ou à le transférer cet été.